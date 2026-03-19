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Sabatini: “Italia, disfatta storica in Champions. Anche l’Inter…”

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"Io una disfatta così nella storia del calcio italiano in Champions League non la ricordo, dove vogliamo andare?", dice Sabatini
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così dei risultati delle squadre italiane in Champions League dopo l'eliminazione dell'Atalanta per mano del Bayern Monaco:

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"In due partite l'Atalanta ha perso 10-2, segnando a Bergamo l'ultimo gol a risultato acquisito e al ritorno pure. Tornando un po' indietro, il Napoli è stato eliminato dal Chelsea nel supergirone, il Chelsea è una grande squadra ma ha perso 5-2 e 3-0 col PSG, in totale 8-2. C'era l'Inter eliminata dal Bodo Glimt che ha perso 5-0 con lo Sporting, ai tempi supplementari ma sempre 5-0.

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E il Galatasaray ha perso 4-0 col Liverpool al ritorno. Io una disfatta così nella storia del calcio italiano in Champions League non la ricordo, dove vogliamo andare? La prima risposta dovrà arrivare dalla Nazionale, bisogna andare al Mondiale perché siamo molto più forti dell'Irlanda del Nord, hanno giocatori di Serie B e Serie C con un giocatore del Liverpool ma che non gioca mai. La differenza tra Italia e Irlanda del Nord è come quella che c'è tra Bayern e Atalanta"

 

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