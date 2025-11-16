Le tre principali società del calcio italiano – Juventus, Milan e Inter – hanno ufficialmente presentato i bilanci chiusi al 30 giugno 2025

In attesa dei dati degli altri club italiani, nelle ultime settimane le tre principali società del calcio italiano – Juventus, Milan e Inter – hanno ufficialmente presentato i bilanci chiusi al 30 giugno 2025, approvati dalle rispettive assemblee degli azionisti.

Dall’analisi dei conti, sempre puntuale, di Calcio e Finanza emerge un quadro chiaro sul conto economico delle tre società, tra fatturato, costi e risultato netto.

Ricavi: Inter in testa, Milan record commerciale, Juventus spinta dal mercato — I ricavi complessivi dei tre club hanno superato 1,6 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 1,32 miliardi della stagione precedente e al precedente record di 1,3 miliardi della 2022/23.

L’Inter ha superato per la prima volta il mezzo miliardo di ricavi, trainata dalle competizioni europee e dal Mondiale per Club, con incassi da matchday e diritti tv superiori alle rivali: 136 milioni dai diritti tv, quasi quanto Milan e Juventus insieme (70 milioni i rossoneri e 67 milioni i bianconeri).

Il Milan ha fatto segnare il proprio record di fatturato commerciale con 152 milioni, di cui 91 milioni da sponsor e 61 milioni da merchandising e licensing.

La Juventus, pur inferiore per incassi commerciali, ha puntato sul mercato con ricavi da plusvalenze per 89 milioni e 109 milioni complessivi dal player trading.

Nei dettagli matchday, l’Inter ha incassato 31 milioni dal campionato e 30 milioni dall’Europa, rispetto ai 26 e 8 milioni del Milan e ai 22 e 8 milioni della Juventus.

Costi: attenzione alla gestione, Juventus ancora la più alta — Tutte e tre le società hanno mantenuto un controllo sui costi, con la Juventus che ha ridotto le spese a 559 milioni, dai quasi 700 milioni del 2020/21, ma restando sopra le rivali.

L’Inter ha visto i costi salire a 482 milioni, mentre il Milan si è attestato a 478 milioni.

I costi del personale tesserato e gli ammortamenti per i calciatori sono stati: Juventus 336 milioni, Inter 279 milioni, Milan 244 milioni.

Risultato netto: Inter e Milan in utile, Juventus riduce il rosso — Due su tre club hanno chiuso in utile:

Inter: +36 milioni

Milan: +2,9 milioni

Juventus: -58 milioni, in forte miglioramento rispetto ai -199 milioni del 2023/24

Il quadro evidenzia un recupero significativo rispetto agli anni più colpiti dalla pandemia, quando le perdite complessive delle tre società superavano i 550 milioni.

