La top 11 di Radja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter. A Gurulandia, il belga ha schierato il suo undici ideale con un 4-3-3. È giusto specificare che non si tratta di undici di ex compagni del Ninja.
fcinter1908 ultimora La top 11 di Radja Nainggolan: Ronaldo il Fenomeno punta, ma non è l’unico ex Inter
ultimora
La top 11 di Radja Nainggolan: Ronaldo il Fenomeno punta, ma non è l’unico ex Inter
La top 11 di Radja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter: c'è Ronaldo il Fenomeno ma non è l'unico ex nerazzurro scelto