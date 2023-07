De Chirico: “Consiglio prima del vincolo San Siro per evitare che Inter e Milan lascino Milano”

"Il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico ha scritto ieri a tutti i colleghi per raccogliere le firme necessarie per convocare un Consiglio comunale straordinario «entro giovedì o al massimo lunedì 7 agosto», per «formalizzare la richiesta di aiuto al governo». «Per mesi, anni, il Pd milanese ha preferito buttare la palla in tribuna per non disturbare Sala - sottolinea -. Oggi ci sorprende molto leggere l'angoscia del collega Barberis che chiede un disperato assist all'odiato governo per evitare che il Meazza venga abbandonato all'oblio a causa dell'inettitudine di chi ha continuato a non curarsi dell'ipotesi, ormai quasi una realtà, che le squadre lasciassero Milano".