FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Conte, ennesima frecciata contro l’Inter e…Inzaghi: “E’ la più forte. Per me poteva…”

ultimora

Conte, ennesima frecciata contro l’Inter e…Inzaghi: “E’ la più forte. Per me poteva…”

Conte, ennesima frecciata contro l’Inter e…Inzaghi: “E’ la più forte. Per me poteva…” - immagine 1
Antonio Conte, in conferenza stampa post partita, ha lanciato una frecciata dietro l'altra all'Inter. Nel mirino persino Simone Inzaghi
Redazione1908

Antonio Conte, in conferenza stampa post partita, ha lanciato una frecciata dietro l'altra all'Inter. Nel mirino del tecnico del Napoli, è finito persino Simone Inzaghi e i risultati ottenuti alla guida dell'Inter in 4 anni.

Conte, ennesima frecciata contro l’Inter e…Inzaghi: “E’ la più forte. Per me poteva…”- immagine 2

"Oggi abbiamo battuto la squadra più forte del campionato, che ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni e ha vinto uno scudetto in 4 anni. E poteva secondo me vincere qualcosina in più. L'Inter è la squadra più forte in assoluto e veniva da 7 vittorie consecutive"

Leggi anche
Chivu, lezione di stile a Conte. Ma per vincere serve (anche) altro: la strada è lunga
Ravezzani: “Strano, Conte non vuole papà Marotta eppure all’Inter si lamentava...

© RIPRODUZIONE RISERVATA