Antonio Conte, in conferenza stampa post partita, ha lanciato una frecciata dietro l'altra all'Inter. Nel mirino del tecnico del Napoli, è finito persino Simone Inzaghi e i risultati ottenuti alla guida dell'Inter in 4 anni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Conte, ennesima frecciata contro l’Inter e…Inzaghi: “E’ la più forte. Per me poteva…”
ultimora
Conte, ennesima frecciata contro l’Inter e…Inzaghi: “E’ la più forte. Per me poteva…”
Antonio Conte, in conferenza stampa post partita, ha lanciato una frecciata dietro l'altra all'Inter. Nel mirino persino Simone Inzaghi
"Oggi abbiamo battuto la squadra più forte del campionato, che ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni e ha vinto uno scudetto in 4 anni. E poteva secondo me vincere qualcosina in più. L'Inter è la squadra più forte in assoluto e veniva da 7 vittorie consecutive"
© RIPRODUZIONE RISERVATA