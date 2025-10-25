Antonio Conte, in conferenza stampa post partita, ha lanciato una frecciata dietro l'altra all'Inter. Nel mirino del tecnico del Napoli, è finito persino Simone Inzaghi e i risultati ottenuti alla guida dell'Inter in 4 anni.

"Oggi abbiamo battuto la squadra più forte del campionato, che ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni e ha vinto uno scudetto in 4 anni. E poteva secondo me vincere qualcosina in più. L'Inter è la squadra più forte in assoluto e veniva da 7 vittorie consecutive"