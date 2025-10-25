FC Inter 1908
Ravezzani: “Strano, Conte non vuole papà Marotta eppure all’Inter si lamentava proprio perché…”

Durissimo commento di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sulle dichiarazioni di Antonio Conte nel postpartita di Napoli-Inter
Marco Astori
Durissimo commento di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sulle dichiarazioni di Antonio Conte nel postpartita di Napoli-Inter. Il tecnico ha dichiarato ai microfoni di DAZN: "Io non ho mai chiesto ai miei presidenti di fare il papà e di venire, mi sono sempre difeso da solo".

Ravezzani lo smonta così su X: "Conte dice di non aver bisogno di papà Marotta che lo difenda. Strano. Ha passato 2 anni all’Inter lamentandosi perché Marotta non criticava gli arbitri. Ma più parla e più giustifica gli interisti che lo hanno velocemente cancellato. Chivu ineccepibile nel post partita".

