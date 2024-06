Conte-Napoli, fissato il giorno della presentazione ufficiale

Il club azzurro ha pensato ad un evento in centro città per presentare il tecnico ingaggiato per le prossime tre stagioni

Eva A. Provenzano 17 giugno 2024

Il Napoli è alle prese con i casi Di Lorenzo e Kvara. I due giocatori sembrano intenzionati a lasciare la squadra che però punta su di loro. Ci punta soprattutto Conte tanto che, dopo le dichiarazioni dell'agente e del padre del georgiano sulla volontà di lasciare la squadra partenopea per giocare in CL, la società ha tuonato su X. Il calciatore ha un contratto col Napoli e non sono i suoi agenti a decidere quando andrà via, il concetto. Servirà la diplomazia per far rientrare le questioni sollevate dai due giocatori.