CdS – Conte interista dalla testa ai piedi: perdonato da tutti i tifosi. Fu vicino al Milan: Galliani…

Il Corriere dello Sport analizza la situazione dell'allenatore nerazzurro dopo l'episodio contro la dirigenza della Juve. E il retroscena sul Milan...

Corsi e ricorsi storici nella settimana che porta al derby di Milano tra Inter e Milano. Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport ricorda un retroscena: fu vicino al Milano quando Galliani - che ha confermato l'indiscrezione in occasione dell'amichevole tra nerazzurri e Monza di novembre - era al 'Diavolo'. L'attuale ad dei brianzoli lo voleva nell'ultimo periodo dell'era Berlusconi, quando il Milan stava perdendo il suo appeal.

Il quotidiano aggiunge: "Antonio arriva alla sfida con il club che poteva essere suo nel momento in cui, grazie al dito medio mostrato la scorsa settimana ai dirigenti della Juventus, è visto come interista dalla testa ai piedi anche da quella parte di tifosi nerazzurri che non gli perdonavano il suo passato a tinte bianconere".