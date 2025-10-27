Al termine di Napoli-Inter, Antonio Conte non ha risparmiato stoccate nei confronti di Marotta, Chivu e addirittura di Inzaghi. Non è la prima volta che il tecnico attacca il club nerazzurro.
Conte, gli interisti hanno gli stessi ‘retropensieri’. Potrebbe aver cambiato idea rispetto a…
"Se fosse il titolo di una canzone sarebbe ‘Storia di un non amore’, quello tra Antonio Conte e l’Inter. Telenovela che viene da lontano e quella di sabato sera è stata solo l’ultima puntata, suddivisa in due atti: un botta e risposta a tema scatologico con Lautaro da un lato all’altro del campo, poi lo scontro a distanza col fu sodale Marotta da un lato all’altro dello schermo", sottolinea Tuttosport.
"Cominciò tutto con un mal di pancia. Conte era solo da qualche settimana allenatore dell’Inter e il 19 luglio del 2019, durante la tournée asiatica, cominciò a borbottare (eufemismo...) per il mercato. «Pensavo di essere più avanti. Dobbiamo darci una mossa». Poi arrivarono Lukaku e gli altri e la stagione proseguì liscia... fino a novembre. Quando dopo la sconfitta in rimonta in Champions contro il Borussia Dortmund (da 2-0 e 2-3), Conte tirò in ballo il curriculum non vincente di Barella e Sensi, tuonando così: «Venisse qualche dirigente a dire qualcosa». Tu, quoque, Antonio, allora volevi l’intervento di un dirigente, che nel frangente ci pare fosse Beppe Marotta. Potremmo sbagliarci, o potrebbe essere Conte che ha cambiato idea".
"Dopo la sconfitta in finale di Europa League a fine agosto 2020 Conte sbottò di nuovo, come pure a fine campionato. «Nessuna protezione per me e giocatori. Zero. Tanta gente non deve salire sul carro». Sembrava un addio, invece Marotta ricucì tutto a Villa Bellini e il binomio Conte-Inter proseguì con lo scudetto '20-21, prima della rottura definitiva. Conte lasciò, poi tornò in Italia nel '24-25 da allenatore del Napoli. Ma l’Inter è ancora lì, a contendergli fino all’ultimo lo scudetto. A novembre 2024 dopo il rigore su Dumfries in Inter-Napoli, arrivò l’ultima grande bordata. «Il Var se c’è un errore deve intervenire, altrimenti si creano retropensieri». Gli stessi retropensieri che in questo momento avranno gli interisti".
