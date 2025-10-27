In casa Inter si vuole voltare pagina anche se qualche scoria è ancora in corpo dopo la trasferta di Napoli

Gianni Pampinella Redattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 08:57)

L'obiettivo è rialzarsi. A due giorni dalla gara del Maradona, in casa Inter si vuole voltare pagina anche se qualche scoria è ancora in corpo. Il rigore ha sicuramente cambiato la gara, ma Lautaro e compagni hanno approcciato male il secondo tempo in cui c'era tutto il tempo per rimettere a posto le cose. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nessuno dentro al club nerazzurro pensa di aver perso a Napoli per colpa dell’arbitraggio.

"Chivu, innanzitutto, che lo ha dimostrato con le sue parole. Nè tantomeno lo stesso Marotta che, al di là del suo intervento, si sarebbe aspettato un atteggiamento e una reazione diversa da Lautaro e soci. Tuttavia ci sono state anche altre situazioni dentro e fuori la partita che, per usare un eufemismo, non hanno convinto il club nerazzurro".

"Ad esempio il mancato primo giallo a Gilmour. Quando è stato ammonito Di Lorenzo (per fallo su Dimarco), nella stessa azione, lo scozzese è intervenuto forse ancora più duramente su Calhanoglu. Mariani, però, ha estratto il cartellino solo per il capitano del Napoli, non considerando l’entrata del centrocampista. Tornando al rigore del primo tempo. Come noto, è stato segnalato dal guardalinee Bindoni".

"Ebbene, come conseguenza, dentro l’Inter si chiedono come mai lo stesso Bindoni non si sia accorto del fallo di mano di Buongiorno sul colpo di testa di Lautaro, nonostante ci fosse campo ben più libero. A completare il “cahier des doleances” c’è la stessa designazione della coppia Mariani-Bindoni. Era il caso di mandarli al Maradona per Napoli-Inter, dopo che soltanto mercoledì erano rientrati dal Cile dove, lunedì scorso, avevano diretto la finale del Mondale Under 20?".

