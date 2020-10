Difficoltà Inter, ma Conte non accetta alibi per il derby. Il tecnico lancia un messaggio positivo

Questa sera si gioca il derby tra Inter e Milan, alle 18 a San Siro. La squadra di Conte deve fare a meno di parecchi giocatori contagiati, ma il tecnico nerazzurro non vuole alibi e guarda alla delicata gara senza scusanti.

Come spiega il Corriere dello Sport “Sei giocatori positivi, l’ansia che ogni giorno ne potesse saltare fuori uno nuovo, la preoccupazione per i tanti nazionali in giro per il mondo: alla fine, forse, l’ultimo dei pensieri è proprio aver un solo allenamento (quello di ieri) e mezzo (la sgambata di oggi) per preparare la partita. Anche perché, come spesso dicono gli allenatori, certe sfide si preparano da sole. Beh, Conte è andato anche oltre. Perfettamente cosciente della situazione, non solo dell’Inter, ma anche del calcio, dello sport in generale e di tutto il Paese, si è ben guardato dal sollevare qualsiasi lamentela. Al contrario, il suo è stato un messaggio positivo, un invito ad affrontare le difficoltà tutti insieme, con la consapevolezza che «bisogna andare avanti. Perché fermarsi sarebbe disastroso per tutti».