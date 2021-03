TS – Inter, Conte voleva Pinamonti in U21. Retroscena: a gennaio 6 richieste ma…

Oggi parte l'Europeo Under 21 ma l'attaccante dell'Inter non farà parte della rosa dell'Italia. Tuttosport racconta un retroscena

Alessandro De Felice

Antonio Conte incrocia le dita e spera che non si allunghi la lista di positivi al Covid. Il tecnico nerazzurro - che deve già rinunciare ad Handanovic, D’Ambrosio, Vecino e De Vrij - si augura di non dover fare a meno di altri calciatori in vista della sfida di Bologna, in attesa di buone notizie dai 4 positivi.

Tuttosport rivela che c'è un calciatore che Antonio Conte avrebbe fatto partire per la Nazionale: "L’unico che avrebbe volentieri mollato è ancora con lui a sgambettare ad Appiano. L’identikit è quello di Andrea Pinamonti".

Per Pinamonti la vetrina dell'Europeo Under 21 sarebbe stata importante anche in ottica Inter, per ritrovare minutaggio in vista del sprint finale in campionato. L'attaccante non farà parte della rosa di Nicolato a causa del focolaio che ha colpito l'Inter.

Il quotidiano svela un retroscena: "Pinamonti sarebbe lì e tutti i dirigenti avrebbero seguito con interesse gli Azzurrini per vedere il ragazzo all’opera con continuità dopo il grande sacrificio chiestogli da Conte che ha stoppato la sua partenza a gennaio, nonostante le richieste del Lille e dell’Eintracht (per acquistarlo), nonché i sondaggi di Bologna, Parma, Samp e pure della Lazio. Alla impossibilità di trovare un sostituto, ha fatto da contraltare la decisione di tarpare le ali alla crescita del ragazzo che, peraltro pure all’Inter avrebbe giocato molto di più se non fosse stato fuori due mesi e mezzo per l’edema alla caviglia destra frutto di un bruttissimo pestone rimediato proprio con l’Under".

24 marzo 2021 (modifica il 24 marzo 2021 | 15:30) © RIPRODUZIONE RISERVATA

utilities.echoSSI('SITE_TITLE')