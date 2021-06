Conte: “La mia cattiveria? In carriera ho perso tanto, non voglio rivivere certi momenti”

In un estratto dell'intervista concessa a DAZN, Antonio Conte, ex allenatore dell'Inter, ha raccontato il suo rapporto con la sconfitta

In un estratto dell'intervista concessa a DAZN, Antonio Conte, ex allenatore dell'Inter , ha raccontato il suo rapporto con la vittoria e con la sconfitta:

"Tanti a volte mi chiedono: 'Da dove ti arriva tutta questa cattiveria?' Nella mia carriera da giocatore e da allenatore ho vinto tanto, ma ho anche perso tanto. Quando perdi alcune partite, come la finale del Mondiale o l'Europeo o le finali di Champions League, ti rimane dentro una cattiveria tale che non vuoi rivivere quei momenti. E, allora, fai di tutto per trasmettere tutto questo ai calciatori".