Retroscena Conte: ha sbottato contro l’Inter perché pensava che Chivu…

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la tensione tra Antonio Conte e l’Inter non accenna a placarsi
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la tensione tra Antonio Conte e l’Inter non accenna a placarsi. Se il battibecco con Lautaro Martínez è stato rapidamente archiviato come un normale episodio di campo, le successive dichiarazioni del tecnico napoletano hanno invece lasciato uno strascico profondo ad Appiano Gentile.

Le parole di Conte, che hanno coinvolto direttamente l’allenatore Cristian Chivu e il presidente Giuseppe Marotta, sono state considerate dai vertici nerazzurri «inopportune» e «fuori luogo».

Il riferimento a Chivu, lodato da molti per la scelta di non alimentare polemiche, è apparso alla dirigenza come un colpo gratuito. Ancora più pesante, però, è stato l’attacco a Marotta. Il presidente dell'Inter è stato accusato da Conte di intervenire pubblicamente in modo inappropriato. Il dirigente interista, ricordiamo, si era limitato a chiedere maggiore chiarezza sugli episodi arbitrali del match contro il Napoli, senza – a suo dire – mettere in discussione la prestazione dei giocatori.

Conte, tuttavia, non ha gradito: «Io non lo avrei permesso a un mio dirigente o presidente, così si sminuisce il tecnico. Io mi sono sempre difeso da solo, non ho bisogno di papà», ha dichiarato con toni accesi.

Il retroscena sull'intervento di Conte

Secondo La Gazzetta dello Sport, pare che Conte fosse convinto che il collega romeno non avrebbe parlato ai media: pensava che avrebbe preso la scena solo il suo ex dirigente, ben conosciuto tra Torino e Milano. L’uomo con cui ha vissuto questa tempestosa storia italiana, fatta di addii e ritorni, brevi idilli e lunghi conflitti.

