Discussione tra le due panchine durante la partita tra Napoli e Como finita zero a zero: i due allenatori hanno discusso tanto a distanza

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 novembre - 20:30

La partita tra il Como di Fabregas e il Napoli di Conte è finita zero a zero. A DAZN hanno raccontato della loro partita e in particolare di alcuni momenti vissuti in panchina. Dopo il rigore sbagliato da Morata, l'allenatore spagnolo dice ai suoi 'animo' e li applaude per incitarli.

"Poi c'è uno scontro con Hojlund e diversi giocatori del Como che nel primo tempo sono rimasti a terra e Conte se la prende con Fabregas. L'avevate preparata così, Cesc: avevate programmato di perdere tempo, fa capire l'allenatore azzurro. L'allenatore avversario lo ascolta e sorride. E gli dice "Antonio non è così, sai che non è vero".

Successivamente è il Napoli che si ferma per infortuni e Conte si rivolge a chi è in panchina: Lobotka non se la sente di entrare e vira su un altro giocatore, si perde tempo e Fabregas dice a Conte: "Vedi, non è preparata così, succede anche a te che i tuoi si devono fermare perché si fanno male e rimangono per terra". Frecciatine tra i due anche nel resto della partita, ma finirà con una stretta di mano e qualche chiarimento nel guadagnare il tunnel degli spogliatoi. "I due parlano tanto con i loro giocatori, ma parlano anche con gli arbitri e incidono parecchio", ha spiegato il bordocampista di DAZN.

(Fonte: DAZN)