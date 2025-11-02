FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Verona-Inter, super gol di Zielinski: Chivu e la panchina abbracciano Palombo

ultimora

Verona-Inter, super gol di Zielinski: Chivu e la panchina abbracciano Palombo

Verona-Inter, super gol di Zielinski: Chivu e la panchina abbracciano Palombo - immagine 1
Siparietto nell'area tecnica nerazzurra con allenatore, collaboratori e membri della panchina a ringraziare l'ex giocatore responsabile delle palle inattive
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

È Palombo l'uomo che prepara l'Inter sulle palle inattive e al gol al volo di Zielinski che ha colpito di piatto da fuori area su un cross da calcio d'angolo di Calhanoglu e ha messo il pallone alle spalle di Montipò, Chivu ha sorriso e si è poi girato verso la panchina e verso il suo collaboratore.

Verona-Inter, super gol di Zielinski: Chivu e la panchina abbracciano Palombo- immagine 2

Getty Images

Tutta la panchina si è alzata per andare ad abbracciare il membro dello staff nerazzurro. Pacche sulle spalle e sorrisi. Poi anche il lancio della bottiglietta da parte dell'allenatore nerazzurro, segnalano da DAZN, a dimostrazione della felicità per il gol segnato dal giocatore polacco a Verona. Il centrocampista non segnava da un anno: ad ottobre del 2024 aveva messo a segno una doppietta contro la Juventus nella gara finita 4 a 4.

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Biolchi: “Chivu non fa rotazioni in difesa. Calhanoglu? Una delle cose che ha...
Compagnoni: “Non c’è assolutamente un problema Lautaro. Può giocare con chiunque”

© RIPRODUZIONE RISERVATA