È Palombo l'uomo che prepara l'Inter sulle palle inattive e al gol al volo di Zielinski che ha colpito di piatto da fuori area su un cross da calcio d'angolo di Calhanoglu e ha messo il pallone alle spalle di Montipò, Chivu ha sorriso e si è poi girato verso la panchina e verso il suo collaboratore.