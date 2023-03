Conte ormai separato in casa col Tottenham. Futuro? Rientro in Italia: Juve e Inter in pole

L'ex tecnico dell'Inter, ora al Tottenham, sembra avere le ore contate con gli Spurs e per la prossima stagione vuole tornare in Serie A

Andrea Della Sala

L'avventura di Antonio Conte con il Tottenham è ormai al capolinea. Il tecnico si è sfogato in conferenza stampa dopo l'ultima partita deludente e si è fatto terra bruciata attorno a lui. Per questo si aprono le porte di un ritorno in Serie A per l'ex tecnico di Inter e Juve.

"Il ritorno in Italia in estate era già più di un’ipotesi: Antonio Conte, scosso dopo le scomparse degli amici Ventrone, Vialli e Mihajlovic, aveva manifestato il desiderio di dedicare più tempo alla famiglia. L’addio al Tottenham a giugno era nell’aria da tempo: restava solo da capire quale potesse essere la sua nuova destinazione nonostante lo scoglio rappresentato dall’ingaggio da 17 milioni netti. La novità è che l’ex c.t. vive ormai da separato in casa nello spogliatoio degli Spurs dopo il clamoroso sfogo contro i suoi giocatori dopo il pari in rimonta con il Southampton. «Egoisti». È evidente che il j’accuse di Conte non poteva restare senza conseguenze", riporta il Corriere della Sera.

"La frattura insanabile con i giocatori e l’imbarazzo creato ai dirigenti porteranno, secondo i media inglesi, a un divorzio già durante la pausa. Conte è tornato in Italia, fotografato su un volo low cost. Il sostituto sarebbe già pronto: Ryan Mason che ha guidato ieri i risparmiati dalle nazionali. Ma sarebbe solo un traghettatore in attesa del ritorno di Pochettino. Sono in molti a scommettere che al rientro dei nazionali Conte non sarà più il tecnico. Certo, prima bisogna trovare un’intesa sulla buonuscita. Poi largo alle suggestioni: dalla Juve della ricostruzione all’Inter del dopo-Inzaghi, passando per le piste Roma e Milan", aggiunge il quotidiano.