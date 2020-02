Inter, Conte ne cambia sette. TS: “Difficile pensare che non stia snobbando l’EL. Ma due motivi…”

Antonio Conte ne cambia sette rispetto alla trasferta di Roma contro la Lazio. “Risulta difficile sostenere la tesi che l’Inter non stia snobbando l’Europa League” scrive Tuttosport. Ma la vicinanza alla gara di ritorno, che si giocherà giovedì prossimo a tre giorni dalla gara contro la Juve, e la necessità di crescere a livello europeo, fa pensare che l’Inter non prenderà sotto gamba la gara di Razgrad.

In difesa tornano Ranocchia e D’Ambrosio, mentre a centrocampo con Eriksen giocheranno Moses, Borja Valero, Biraghi e uno tra Vecino e Barella. In attacco tocca alla coppia Lautaro-Sanchez, con Lukaku in panchina. In porta tocca ancora a Padelli, con Filip Stankovic nel ruolo di vice in panchina per l’assenza in lista di Berni.