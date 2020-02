Ranocchia: “Europa League? Dobbiamo arrivare in fondo. Massima fiducia in Padelli”

Vigilia europea per l’Inter di Antonio Conte, che domani sera affronta il Ludogorets nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. In conferenza stampa Andrea Ranocchia ha presentato la sfida cotro i bulgari: “Quando un giocatore fa parte di questa società e indossa questi colori le ambizioni devono sempre essere alte. Per arrivare a grandi traguardi si passa da piccoli step, bisgna migliorare tutti, sia dentro che fuori dal campo. L’Europa League è sicuramente una competizione importante per noi, dobbiamo arrivare più lontano possibile, ma bisogna partire da domani, non sarà un partita semplice“.

“Padelli? Non cambia nulla per noi. Abbiamo massima fiducia in tutti quelli che giocano, tutti da luglio ci stiamo facendo il mazzo per ssere pronti quando chiamati in causa, poi ci sono ruoli in cui è più facile e altri in cui è meno facile farsi trovare pronto. Padelli ha fatto delle ottime partite, poi quando vai a sostituire uno come Handanovic hai gli occhi di tutti puntati addosso. Io ho la massima fiducia in lui e in tutti i miei compagni, questa è la base per creare un gruppo solido e vincente. Tutte le vicende che sono venuto fuori sono state create da voi (dalla stampa, ndr). Siamo tutti alineati verso il nostro obiettivo, a presindere da chi giochi“.

“Se è questa l’Inter più forte in cui ho giocato? Dovremo dimostrarlo, siamo ancora a febbraio… Spero lo sia, vorrà dire che saremo arrivati ad alzare qualche trofeo. La stagione sta entrando nel vivo, ci sono ancora tante partite, è adesso che dobbiamo tirar fuori tutto quello che abbiamo, da qui alla fine del campionato, dell’Europa League e della Coppa Italia. Spero di poterlo dire a fine anno“.