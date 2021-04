Conte sulla Superlega: “Focalizzati sul presente. Se sono pronto? Io nato pronto”

Il tecnico nerazzurro ha sottolineato di essere completamente focalizzato sul presente e su ciò che di straordinario l'Inter sta cercando di raggiungere. Conte ha risposto anche sull'eventualità di una Superlega.

L'Inter di Antonio Conte frena, ma non troppo. A Napoli la squadra nerazzurra ha conquistato un punto importante. Fondamentale. Il tecnico si è dichiarato soddisfatto della prova di forza messa in campo dai suoi giocatori. La squadra ha dimostrato di avere una solidità mentale per nulla banale.