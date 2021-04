Bergomi: “Conte ha in mano tutta l’Inter. Mercato? Ci vogliono questi rinforzi”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Conte? Io conosco le difficoltà, quando l'Inter ha fatto risultato ha sempre avuto un allenatore forte e caratteriale"

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così dopo il pareggio dei nerazzurri contro il Napoli: "Per l'Inter è un pareggio importante, stasera ha dato una dimostrazione di grande forza: quando le giochi contro sai di giocare contro una grande squadra. Stasera mi ha impressionato, ha fatto una grande partita. Il Napoli ha giocato, ma non ha mai aggredito e ha aspettato: è stato poco intenso.