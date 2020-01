Inter, vendetta Chelsea contro Conte. Ma l’ordine non è arrivato direttamente da Abramovich

Dopo avergli corrisposto oltre 31 milioni di euro, il Chelsea si è vendicato di Antonio Conte. Come? Chiedendo all’Inter 45 milioni di euro per un giocatore ai margini come Marcos Alonso. Una risposta che ha convinto i vertici nerazzurri a virare su Ashley Young. Un ordine in piena regola non partito direttamente dal patron dei Blues, Roman Abramovich, bensì dal suo braccio operativo, Marina Granovskaia. Una figura con cui l’allenatore nerazzurro si relazionava direttamente durante l’esperienza a Londra:

“Il bilancio del Chelsea ha ufficializzato le cifre del divorzio da Antonio Conte e il suo staff, licenziamento costato – spese legali comprese – 26,6 milioni di sterline (oltre 31 milioni di euro). Questo spiega perché, quando l’Inter abbia chiesto informazioni per Marcos Alonso, la richiesta arrivata su input di Marina Granovskaia, braccio operativo di Roman Abramovich, sia stata totalmente fuori mercato (45 milioni) per un giocatore finito ai margini. Stallo anche per Marcos Acuña per cui lo Sporting ha rifiutato l’offerta di un prestito da 1 milione e riscatto a 10. Questo ha convinto l’Inter a virare con forza su Ashley Young“.

(Fonte: Tuttosport)