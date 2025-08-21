L'allenatore del Manchester ha parlato delle sue intenzioni rispetto al contratto che scade nel 2027

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 agosto 2025 (modifica il 21 agosto 2025 | 00:02)

In un'intervista a Men in Blazers, Pep Guardiola ha parlato della sua esperienza al Manchester City. E se in tanti pensavano che avrebbe potuto lasciare presto il club inglese, specie dopo i momenti difficili dell'ultima stagione, si sono sbagliati. Perché l'allenatore sembra intenzionato a prolungare il suo rapporto con la squadra inglese.

«Mi restano due anni e forse ne aggiungerò altri due. Quindi la domanda è se mi fermerò ora, tra due anni o tra quattro. Prima o poi mi prenderò una pausa, ma al momento mi sento bene», ha detto. E ha parlato anche del suo rapporto con Manchester: «Adoro questo posto. Se sei in un posto da dieci anni, significa che ti trovi bene», ha aggiunto.

«La squadra mi sta dando buone sensazioni, a partire dal Mondiale per club negli Stati Uniti. Lì abbiamo creato qualcosa. Ho visto qualcosa che mi è piaciuto, che mi era mancato la scorsa stagione. Gli allenamenti, il linguaggio del corpo, i dettagli, l'arrivo puntuale, la corsa all'indietro, il modo in cui difendiamo le rimesse laterali, tutte cose stupide che ti fanno capire che la squadra è lì. E questo ci aiuterà a essere, credo, più costanti rispetto agli ultimi tempi», ha concluso.

(Fonte: manchestereveningnews.co.uk)