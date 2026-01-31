Cremonese-Inter, ecco i convocati di Nicola per la sfida contro i nerazzurri

Sono 19 i calciatori convocati da Davide Nicola, allenatore della Cremonese, per la partita di domani pomeriggio allo Zini contro l'Inter di Cristian Chivu, capolista della Serie A.
Sono 19 i calciatori convocati da Davide Nicola, allenatore della Cremonese, per la partita di domani pomeriggio allo Zini contro l'Inter
Questo l'elenco completo, comunicato dal sito ufficiale del club grigiorosso:
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino
CENTROCAMPISTI
3 Pezzella, 7 Zerbin, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 33 Grassi
ATTACCANTI
9 Djuric, 10 Vardy, 11 Johnsen, 90 Bonazzoli
(Fonte: uscremonese.it)
