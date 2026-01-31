Cremonese-Inter, ecco i convocati di Nicola per la sfida contro i nerazzurri

FC Inter 1908
Sono 19 i calciatori convocati da Davide Nicola, allenatore della Cremonese, per la partita di domani pomeriggio allo Zini contro l'Inter
Marco Macca
Sono 19 i calciatori convocati da Davide Nicola, allenatore della Cremonese, per la partita di domani pomeriggio allo Zini contro l'Inter di Cristian Chivu, capolista della Serie A.

Questo l'elenco completo, comunicato dal sito ufficiale del club grigiorosso:

PORTIERI

1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava

DIFENSORI

6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino

CENTROCAMPISTI 

3 Pezzella, 7 Zerbin, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 33 Grassi

ATTACCANTI

9 Djuric, 10 Vardy, 11 Johnsen, 90 Bonazzoli

(Fonte: uscremonese.it)

