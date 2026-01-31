FC Inter 1908
Liverpool-Newcastle, le formazioni ufficiali: Curtis Jones in panchina

Alle 21, ad Anfield Road, il Liverpool di Arne Slot scende in campo contro il Newcastle con l'obiettivo di tornare alla vittoria
Alle 21, ad Anfield Road, il Liverpool di Arne Slot scende in campo contro il Newcastle con l'obiettivo di tornare alla vittoria e tenere il passo in zona Champions League in Premier League. Leggendo le formazioni ufficiali, si nota come Curtis Jones, nel mirino dell'Inter in queste ultime ore di mercato, sia nuovamente in panchina, a conferma di come la questione non sia ancora del tutto conclusa.

Ecco le formazioni:

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike. All. Slot. A disposizione: Mamardashvili, Endo, Chiesa, Jones, Robertson, Nyoni, Ramsay, Nallo, Ngumoha.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Willock; Barnes, Gordon, Elanga. All. Howe. A disposizione: Ramsdale, Botman, Wissa, Osula, Murphy, Woltemade, A. Murphy, Shahar, Miley.

