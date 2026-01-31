Alle 21, ad Anfield Road, il Liverpool di Arne Slot scende in campo contro il Newcastle con l'obiettivo di tornare alla vittoria e tenere il passo in zona Champions League in Premier League. Leggendo le formazioni ufficiali, si nota come Curtis Jones, nel mirino dell'Inter in queste ultime ore di mercato, sia nuovamente in panchina, a conferma di come la questione non sia ancora del tutto conclusa.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Liverpool-Newcastle, le formazioni ufficiali: Curtis Jones in panchina
ultimora
Liverpool-Newcastle, le formazioni ufficiali: Curtis Jones in panchina
Alle 21, ad Anfield Road, il Liverpool di Arne Slot scende in campo contro il Newcastle con l'obiettivo di tornare alla vittoria
Ecco le formazioni:
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike. All. Slot. A disposizione: Mamardashvili, Endo, Chiesa, Jones, Robertson, Nyoni, Ramsay, Nallo, Ngumoha.
Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Willock; Barnes, Gordon, Elanga. All. Howe. A disposizione: Ramsdale, Botman, Wissa, Osula, Murphy, Woltemade, A. Murphy, Shahar, Miley.
© RIPRODUZIONE RISERVATA