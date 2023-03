Inter, 13 i convocati in Nazionale: parte anche Skriniar, in dubbio Dimarco

Comincia ufficialmente oggi la sosta per le Nazionali: l'Inter, per l'occasione, perderà 13 giocatori. Tra loro, come scrive Tuttosport, anche Milan Skriniar, indisponibile ieri contro la Juventus: "Sono 13 i convocati dell'Inter per i prossimi impegni delle nazionali. Assenti dalle chiamate Bastoni e Gosens (infortunati), Onana (che ha lasciato il Camerun), Mkhitaryan e anche De Vrij, escluso dal neo ct olandese Koeman. Presenti gli altri "convocabili", compresi Darmian, per la prima volta selezionato da Mancini, il giovane Valentin Carboni (Argentina) e soprattutto Skriniar, indisponibile contro la Juve per il mal di schiena. In forte dubbio invece Dimarco per un risentimento muscolare.