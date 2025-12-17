SONDAGGIO / Bologna-Inter, fai le tue scelte: quanto conta e chi gioca

L'Inter torna nuovamente a Ryadh per la Supercoppa Italiana. Nella passata edizione i nerazzurri lasciarono il passo al Milan in finale dopo una gara che vide la squadra nerazzurra andare in vantaggio per 2 a 0 e farsi rimontare nel minuti di recupero. I rossoneri allora di Conceicao alzarono il loro unico trofeo stagionale salvo chiudere fuori dall'Europa una stagione non proprio edificante. Chivu si troverà di fronte lo spauracchio Bologna, detentrice della Coppa Italia, soffiata proprio al Milan in finale. Fate le vostre scelte per la gara di venerdi.

Dove vedere Bologna-Inter in tv

Bologna-Inter, semifinale dell'EA SPORTS FC Supercup, si disputerà venerdì 19 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh e verrà trasmessa in esclusiva e in diretta su Italia 1, Mediaset Infinity e in streaming sul sito Sportmediaset.it.