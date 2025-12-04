FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Coppa Italia, Castro regala la qualificazione al Bologna al 90′: eliminato il Parma

ultimora

Coppa Italia, Castro regala la qualificazione al Bologna al 90′: eliminato il Parma

Coppa Italia, Castro regala la qualificazione al Bologna al 90′: eliminato il Parma - immagine 1
Il Bologna campione in carica passa il turno in Coppa Italia: la squadra di Italiano supera il Parma di Cuesta e si qualifica per i quarti
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Il Bologna campione in carica passa il turno in Coppa Italia: la squadra di Italiano supera il Parma di Cuesta e si qualifica per i quarti di finale, dove troverà la vincente tra Lazio e Milan. Inizialmente sono passati in vantaggio i crociati con il gol di Benedyczak, raggiunto poi da Rowe. Al 90' ci pensa Castro con un bel colpo di testa a decidere il match.

Leggi anche
Piccari: “Var? Si è perso il gusto di esultare. Ha complicato determinate situazioni...
Giaccherini: “Conte allenatore più completo. Vi svelo il messaggio che mi mandò dopo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA