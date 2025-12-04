Il Bologna campione in carica passa il turno in Coppa Italia: la squadra di Italiano supera il Parma di Cuesta e si qualifica per i quarti di finale, dove troverà la vincente tra Lazio e Milan. Inizialmente sono passati in vantaggio i crociati con il gol di Benedyczak, raggiunto poi da Rowe. Al 90' ci pensa Castro con un bel colpo di testa a decidere il match.
