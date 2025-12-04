Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha parlato del Var e di quanta credibilità abbia ancora il suo utilizzo

Gianni Pampinella Redattore 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 19:32)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha parlato del Var e di quanta credibilità abbia ancora il suo utilizzo. "Io penso che gli errori ci saranno sempre, così come c'erano solo con gli arbitri di campo. Il Var ha complicato determinate situazioni, come quello del famoso chiaro ed evidente errore".

"Non mi aspetterò mai la perfezione, ma quantomeno che ci sia una linea più comprensibile. Il regolamento ad ora crea solo confusione. Ad ora si sta utilizzando il Var solo come moviola. In più si è perso il gusto di esultare, dato che ormai bisogna aspettare".