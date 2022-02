COPPA ITALIA – Precedenti, statistiche: tutti i numeri di Milan-Inter

Le statistiche e le ultime sul match valido per la semifinale di andata: 25 i precedenti nella competizione tra le due formazioni

Gianni Pampinella

Domani l'Inter sfiderà il Milan nella semifinale di andata della Coppa Italia Frecciarossa. Sarà la sfida numero 26 in Coppa Italia tra le due squadre e il 231° Derby di Milano in tutte le competizioni. Nel bilancio generale i nerazzurri conducono con 84 vittorie a 78 (68 pareggi completano il bilancio), mentre nella coppa nazionale sono 10 i successi dei rossoneri, otto quelli dell’Inter e 7 i pareggi a completare il conteggio.

SCONTRI DIRETTI

L’ultima sfida di Coppa Italia tra Inter e Milan si è giocata un anno fa: successo nerazzurro guadagnato grazie al gol di Lukaku e alla punizione di Eriksen che permisero ai nerazzurri di accedere alla semifinale della competizione. In semifinale c’è un solo precedente tra le due formazioni e risale alla stagione 1984/85, risultato a favore del Milan che guadagnò la finale dopo il successo per 2-1 all’andata (gol nerazzurro di Rummenigge), e pareggio per 1-1 al ritorno.

L’Inter ha trovato il successo in cinque delle ultime otto gare contro i rossoneri in Coppa Italia (1N, 2P) e considerando tutte le competizioni, i nerazzurri sono andati a segno in tutte le ultime nove gare contro il Milan, vincendo sei di queste (1N, 2P).

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

La semifinale di andata si giocherà in casa del Milan: l’Inter è rimasta imbattuta negli ultimi cinque derby fuori casa contro il Milan in tutte le competizioni (3V, 2N). Dopo il pareggio per 1-1 dello scorso novembre in campionato, Milan e Inter potrebbero pareggiare due derby di fila in casa dei rossoneri in tutte le competizioni per la prima volta dal 1992/93.

STATISTICHE GENERALI

Dopo i successi contro Empoli e Roma, agli ottavi e quarti della competizione, l’Inter potrebbe vincere tre match di fila in Coppa Italia per la prima volta dal 12 gennaio 2011 (sette in quel caso). Le ultime otto reti dei nerazzurri nella competizione sono state messe a segno da sette calciatori diversi, l’unico con due gol nel periodo è Alexis Sánchez, a segno in entrambe le partite della Coppa Italia 2021/22.

Il 2-1 della scorsa stagione nei quarti di finale tra Inter e Milan è stata l'unica sconfitta dei rossoneri nelle ultime otto partite di Coppa Italia (4V, 3N).

(Inter.it)