Coppa Italia Primavera, la designazione arbitrale della semifinale Roma-Inter

Andranno in scena in questa settimana le due semifinali della Coppa Italia Primavera: si comincia mercoledì con Roma-Inter, mentre giovedì sarà la volta di Fiorentina-Genoa. I nerazzurri di Chivu, reduci dal ko in campionato contro il Sassuolo , sono arrivato a questa fase del torneo dopo aver eliminato Verona e Sampdoria, mentre i giallorossi hanno avuto la meglio su Lecce e Napoli.

Resa nota la designazione del match, in programma mercoledì 5 aprile a Roma, con calcio di inizio fissato per le ore 15: dirige l'incontro il signor Claudio Panettella della sezione arbitrale di Bari, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Dell'Orco di Policoro e Giacomo Monaco di Termoli, con Gianluca Grasso di Ariano Arpino come quarto uomo. Gara a eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si procederà con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.