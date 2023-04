Coppa Italia, torna Juve-Inter: precedenti, bilancio e l’ultima finale…

Inter contro Juventus: il Derby d'Italia torna anche in Coppa Italia, dopo che nerazzurri e bianconeri si sono incrociati nella finale della passata edizione. A Roma, lo scorso maggio, il trionfo dell'Inter per 4-2 ai tempi supplementari.

Derby d'Italia, appunto: non solo la partita con più incroci in Serie A, ma anche quella più disputata in Coppa Italia. Sono 34 infatti le sfide tra Inter e Juventus nella coppa nazionale: i bianconeri che conducono per 15 successi a 11 - completano il quadro otto pareggi.