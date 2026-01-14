La UEFA in queste ore ha pubblicato il suo Financial Report ufficiale per la stagione 2024/25. È un documento che mette in evidenza i premi ufficiali distribuiti al termine delle competizioni europee per club dell’anno passato: Champions League (il torneo più ricco di tutti), Europa League e Conference League. Ma quanto hanno incassato esattamente i club di Serie A che hanno giocato le coppe europee? Ecco quanto evidenziato da calcioefinanza.it.