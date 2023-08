Cordoba compie 47 anni, l’Inter: “Esplosività, carisma e leadership. Auguri Ivan”

"Esplosività, carisma e leadership. Ivan Ramiro Cordoba ha condensato queste caratteristiche nei 12 anni in nerazzurro, dando sempre tutto. La prima volta in maglia Inter è datata gennaio 2000. Da quel momento sono state 455 le presenze, condite da 18 reti. Le sue prestazioni in campo sono state contraddistinte da temperamento e grinta, doti che gli hanno permesso di entrare per sempre nel cuore dei tifosi".