Udinese-Milan, cori razzisti nei confronti di Maignan: il portiere aveva lasciato il terreno di gioco

È incredibile quello che è successo alla Bluenergy Arena di Udine. Dopo il vantaggio del Milan firmato da Loftus-Cheek, Maignan ha lasciato la porta per i cori razzisti ricevuti dalla curva dei friulani abbandonando il terreno di gioco dirigendosi negli spogliatoi.

L'arbitro Maresca ha sospeso la partita che è ricominciata dopo qualche minuto quando il portiere rossonero è tornato in campo. È incredibile come nel 2024 si debba assistere a episodi deplorevoli in un campo di calcio.