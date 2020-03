Coronavirus, il Ludogorets: “Secondo test per chi era a Milano, tutti negativi. Grazie a…”

Dopo aver disputato il match di Europa League a Milano – a porte chiuse – contro l’Inter, il Ludogorets ha sottoposto la squadra al test per il coronavirus. A renderlo noto è lo stesso club bulgaro con un comunicato ufficiale:

“Il Ludogorets è lieto di annunciare che il secondo test al quale è stato sottoposto il team per il coronavirus ha dato esito negativo. Tutti quelli che sono stati a Milano avevano fatto un secondo test. L’intera delegazione ha trascorso gli ultimi giorni a Sofia, in attesa dell’esito del test. La partita contro l’Arda era stata rinviata finché non fosse stata dimostrata la salute del club. La squadra continuerà gli allenamenti in vista della sfida al Levski. La dirigenza ringrazia tutti i membri della squadra per la pazienza e la professionalità, così come la Federcalcio bulgara e la città di Boyana per il supporto”.

(ludogorets.com)