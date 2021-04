Coronavirus, restrizioni in spiaggia: “No tintarella, si nuotata”. Zenga perplesso

L'ex portiere nerazzurro ha commentato con faccine imbarazzate le regole anti-covid19 dei sindaci italiani per spiagge e litorali

La gestione delle regole anti-covid19 in Italia lasciano perplesso Zenga . L'ex portiere dell'Inter si trova a Dubai. Ha raccontato di essere stato già vaccinato e di essere riuscito a scegliere il tipo di vaccino da fare. Per la gestione della campagna di vaccinazione aveva persino litigato su Canale 5, a Live non è la D'Urso con Cecchi Paone.

Questa volta nel mirino del portiere c'è la regola che prevede una nuotata per chi volesse farla, perché il nuoto è considerato attività sportiva, ma niente tintarella. In pratica anche chi deciderà di andare a nuotare al mare non potrà mai fermarsi in spiaggia per asciugarsi. Vale la regola dettata a chi fa jogging: si corsa, ma niente pausa sulla panchina. La notizia citata da Zengaha come fonte il quotidiano italiano La Repubblica che oggi parlava delle regole da seguire per gli italiani anche a Pasqua e Pasquetta. Faccine imbarazzate da parte dell'allenatore e poi l'augurio di una Buona Pasqua per tutti.