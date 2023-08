Presentazione in grande stile per Joaquin Correa: il neo attaccante del Marsiglia ha potuto incontrare i suoi nuovi tifosi direttamente allo stadio Velodrome, pochi minuti prima del calcio di inizio del match contro il Brest. Un'accoglienza da brividi per l'attaccante argentino, che in Francia cercherà di mettersi alle spalle le stagioni negative trascorse con la maglia dell'Inter.