GdS – Inter, Correa tappo per il mercato: non ci sono offerte. E Sanchez scalpita

Fosse per l'Inter, Joaquin Correa non sarebbe più ad Appiano Gentile, e il suo posto sarebbe preso da un nuovo attaccante . La realtà dei fatti, invece, è che il Tucu non ha ricevuto alcuna offerta soddisfacente, e al momento rimane a disposizione di Simone Inzaghi. La sua permanenza, come spiega La Gazzetta dello Sport, incide sulle strategie dei nerazzurri: "Correa è diventato quasi un tappo per il mercato all'Inter: i dirigenti lo accompagnerebbero volentieri alla porta, ma il problema è che ad aspettarlo sull'uscio non c'è nessun dirigente di altre squadre. Finora qualche timido sondaggio arabo e poco altro, comunque niente che lasci pensare a una cessione da qui alla fine del mercato.

Certo, se per caso arrivasse un acquirente per una quindicina di milioni, allora cambierebbe colore l'intero mercato dell'Inter: i nerazzurri dovrebbero pensare a due ingressi e non a uno soltanto e potrebbero così "combinare" le caratteristiche degli attaccanti in entrata. Ad esempio, in caso di centravantone fisico senza troppa spesa - quello che i nerazzurri sperano nell'affare Arnautovic -, con qualche spicciolo in più si potrebbe tornare su un profilo più giovane e ambizioso, magari sul primo amore di questa sessione, Folarin Balogun. Anche se alle spalle del Tucu scalpita sempre Alexis Sanchez: sarebbe un ritorno, ma pure l'ennesimo colpo a zero".