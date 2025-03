Archiviata la sosta per le Nazionali, l'Inter riparte ospitando a San Siro l'Udinese. Per l'occasione Simone Inzaghi dovrà rinunciare a pedine importanti come Lautaro, Dumfries e Bastoni, e in questi giorni insieme al suo staff ha valutato diverse ipotesi di formazione. Per quanto riguarda l'attacco, al fianco dell'intoccabile Thuram sta prendendo sempre più corpo la candidatura di Joaquin Correa, che avrebbe così una nuova chance dal primo minuto.