La corsa scudetto di Inter, Napoli e Atalanta tra calendario e scontri diretti

Tre squadre in tre punti. Inter, Napoli e Atalanta si giocheranno il titolo di Campione d'Italia fino all'ultima giornata probabilmente, senza dimenticare la Juve che vincendo contro il Verona si porterebbe a 3 punti da bergamaschi. Una lotta serrata dove il calendario sarà il fattore determinante. "Il calendario delle prossime 11 giornate, vede leggermente favorito il Napoli , staccato 1 punto dalla vetta che dovrà affrontare, sulla carta, avversarie meno temibili rispetto alle rivali".

"Gli azzurri sono attesi da altre 6 partite casalinghe e 5 in trasferta. Tra le squadre in lotta per l'Europa dovranno affrontare soltanto Fiorentina (9 marzo) e Milan (30 marzo) al Maradona e il Bologna fuori (il 6 aprile)", sottolinea Repubblica.