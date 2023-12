È Marko Arnautovic il migliore in campo per il Corriere della Sera . Nelle sue pagelle su Genoa-Inter , il quotidiano premia l'attaccante con un 6,5: "Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. Bravo anche come suggeritore".

Insufficienza invece per il partner d'attacco, Marcus Thuram. Per il francese voto 5: "Più fumo che arrosto". 5 anche per Sommer, non impeccabile sul gol del Genoa: "Si fa sorprendere da Dragusin, prendendo gol dopo 5 partite. L'errore lo manda in tilt". 6 per Simone Inzaghi: "L'Inter normalizzata dall'assenza di Lautaro, dà l'impressione di essere meno cinica e famelica del solito".