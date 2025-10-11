Si è conclusa con una sconfitta ai rigori per l’Inter di Cristian Chivu l’amichevole disputata contro l’Atletico Madrid. Ma la cifra è choc

Si è conclusa con una sconfitta ai rigori per l’Inter di Cristian Chivu l’amichevole disputata a Bengasi contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone. La partita, organizzata in tempi record, ha messo in palio la “Coppa della Ricostruzione”, un trofeo simbolico sostenuto dal Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia, guidato da Belkasem Haftar, figlio del maresciallo Khalifa Haftar, figura di spicco dell’esercito nazionale libico.