Si è conclusa con una sconfitta ai rigori per l’Inter di Cristian Chivu l’amichevole disputata a Bengasi contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone. La partita, organizzata in tempi record, ha messo in palio la “Coppa della Ricostruzione”, un trofeo simbolico sostenuto dal Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia, guidato da Belkasem Haftar, figlio del maresciallo Khalifa Haftar, figura di spicco dell’esercito nazionale libico.
CorSera – Non sono 3 mln ma di più: cifra incredibile per l’Inter per la partita in Libia
L’incontro ha rappresentato un anticipo suggestivo della sfida di Champions League del 26 novembre, quando le due squadre si affronteranno a Madrid. Senza molti titolari, impegnati con le rispettive Nazionali, i due allenatori hanno dato spazio a diverse seconde linee, trasformando il match in un utile test tecnico.
Nei tempi regolamentari la gara si è chiusa sull’1-1: vantaggio spagnolo con Carlos Martin nel primo tempo e pareggio nerazzurro firmato da Bisseck nella ripresa. Ai rigori, decisivi gli errori di Luis Henrique e Acerbi, entrambi ipnotizzati da Musso, portiere dei colchoneros.
L’Atletico si è imposto 4-2 dal dischetto, aggiudicandosi il trofeo. Nonostante la sconfitta, il blitz in Nord Africa ha garantito alla società nerazzurra un incasso complessivo di circa 4 milioni di euro, cifra notevole per una semplice amichevole.
Fonte: Corriere della Sera
