Si è conclusa con una sconfitta ai rigori per l’Inter di Cristian Chivu l’amichevole disputata contro l’Atletico Madrid. Ma la cifra è choc
Si è conclusa con una sconfitta ai rigori per l’Inter di Cristian Chivu l’amichevole disputata a Bengasi contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone. La partita, organizzata in tempi record, ha messo in palio la “Coppa della Ricostruzione”, un trofeo simbolico sostenuto dal Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia, guidato da Belkasem Haftar, figlio del maresciallo Khalifa Haftar, figura di spicco dell’esercito nazionale libico.

L’incontro ha rappresentato un anticipo suggestivo della sfida di Champions League del 26 novembre, quando le due squadre si affronteranno a Madrid. Senza molti titolari, impegnati con le rispettive Nazionali, i due allenatori hanno dato spazio a diverse seconde linee, trasformando il match in un utile test tecnico.

Nei tempi regolamentari la gara si è chiusa sull’1-1: vantaggio spagnolo con Carlos Martin nel primo tempo e pareggio nerazzurro firmato da Bisseck nella ripresa. Ai rigori, decisivi gli errori di Luis Henrique e Acerbi, entrambi ipnotizzati da Musso, portiere dei colchoneros.

L’Atletico si è imposto 4-2 dal dischetto, aggiudicandosi il trofeo. Nonostante la sconfitta, il blitz in Nord Africa ha garantito alla società nerazzurra un incasso complessivo di circa 4 milioni di euro, cifra notevole per una semplice amichevole.

Fonte: Corriere della Sera

