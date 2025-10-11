Al termine della gara vinta dalla Francia contro l'Azerbaijan, Khephren Thuram non ha nascosto la propria emozione per aver esordito con la maglia della nazionale francese dal 1'. Non si tratta dell'esordio assoluto, in quanto già nel 2023 aveva indossato la maglia dei galletti contro l'Olanda. "Non lo so, rivedrò la mia prestazione più tardi. Sono solo contento di aver conquistato i tre punti ", ha detto, preferendo concentrarsi sulla squadra piuttosto che sulle sue prestazioni individuali.

"Sono molto orgoglioso di aver esordito dal 1', soprattutto a Parigi, dove sono cresciuto, davanti alla mia famiglia. So che mio fratello è orgoglioso di me, e questa è la cosa più importante ", ha aggiunto parlando di Marcus Thuram.