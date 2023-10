CorSera – Inter, Thuram promosso: 2 gol e 5 assist. Tre acquisti estivi pesano al contrario

"Rispetto a un anno fa, nella foto di gruppo spicca il sorriso da capitan America del milanista Pulisic, già 4 gol e 1 assist, assieme a quello del figlio d’arte Marcus Thuram, arrivato a parametro zero, autore di 2 reti e dispensatore di 5 passaggi vincenti. Anche grazie a loro il Milan ha 4 punti in più e l’Inter 7; solo la Fiorentina con 8 punti guadagnati ha fatto meglio, anche se Italiano il bello delle nuove punte Beltran e Nzola non l’ha ancora visto. La Roma di punti ne ha 5 in meno, ma intanto ha la punta: i 5 gol già segnati da Lukaku sono la base da cui ripartire per scalare la classifica", scrive il Corriere della Sera.