CorSera – La Supercoppa riporta l’Inter sulla terra. Decisivo ancora una volta Lautaro

"Simone Inzaghi, l’uomo delle finali, ne ha vinta un’altra, ma questa Supercoppa, la quinta come nessun altro allenatore. La Supercoppa ha riportato anche l’Inter sulla terra. Non è la squadra che nelle ultime due partite aveva distrutto prima il Monza e poi la Lazio. Mazzarri, facendo leva su una difesa attenta e organizzata, ha chiuso le linee di passaggio davanti alla sua area, ha frenato la corsa degli esterni nerazzurri, ha costretto i talentuosi centrocampisti a errori banali sfruttando il pressing costante. Solo nel primo minuto di recupero e con un uomo in meno per l’espulsione di Simeone dopo un’ora, il Napoli si è arreso. Decisivo ancora una volta Lautaro, 123 reti nell’Inter come Vieri, capitano e leader, uno che a Riva sarebbe piaciuto", scrive il Corriere della Sera.