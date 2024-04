“Riparte l’Inter dei record e si accorcia il conto alla rovescia verso lo scudetto della seconda stella. Dopo il ko di Madrid, il pareggio col Napoli e una sosta sembrata lunghissima per il caso Acerbi-Jesus, la squadra di Inzaghi segna per la trentesima partita su 30 (e non subisce gol in 19 gare come nell’88-89), ritrova i tre punti con l’Empoli e con 8 partite da giocare mantiene 14 punti di vantaggio sul Milan. Per ora non si scappa, il primo match-ball scudetto è previsto lunedì 22 nel derby in casa rossonera”, analizza il Corriere della Sera.