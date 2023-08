CorSera – Thuram, movimenti alla Dzeko: a Cagliari altra chance dal 1′. E Arnautovic…

Per l'Inter resta fondamentale capire chi saprà adattarsi al meglio in attacco nel ruolo di partner di Lautaro

"L'attacco dell’Inter è tutto nuovo o quasi. E da stasera a Cagliari, si comincerà a capire, partita dopo partita, se è davvero meno forte di quello dello scorso anno. Oppure no. Perché il calcio non è una scienza esatta". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alla trasferta di Cagliari per un'Inter che è partita con il piglio giusto contro il Monza e che punta a rimanere a punteggio pieno. Altra chance da titolare per Thuram mentre Arnautovic subentrerà dalla panchina, con Sanchez, invece, che è rimasto a Milano e sarà a disposizione dalla prossima sfida contro la Fiorentina.