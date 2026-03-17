Dalle colonne del Corriere della Sera, Antonio Polito auspica l'introduzione del Var a chiamata. Uno strumento che esiste già in Serie C ma con risultati altalenanti.
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CorSera – Passare dalla Var dei sacerdoti a quella a chiamata. Non si capisce perché…
"Sospetto che i tifosi dell’Inter, così come quelli del Napoli in passato e di tante altre squadre che hanno lamentato clamorose ingiustizie, capiscano anche più di altri cittadini italiani la necessità che l’arbitro sia «terzo e imparziale», come scrive la nostra Costituzione a proposito del giudice. Ma anche senza arrivare a proporre la separazione delle carriere tra arbitri e Var, ci sarebbe comunque un modo per rendere più sensato questo gran pasticcio che si sta rivelando la moviola in campo. Nata sulla presunzione che le immagini siano neutre, oggettive e inconfutabili, sta invece dimostrando quanto possano essere manipolabili e adattabili alle esigenze di chi le guarda".
"Questo modo sarebbe introdurre anche nel gioco del calcio una regola che esiste già nel basket (che si sta sperimentando in serie C). La possibilità per una squadra di chiedere due volte nel corso della partita il ricorso alla Var, quando questa non ha richiamato l’arbitro per un «evidente errore». La revisione sul campo dell’episodio contestato consentirebbe al direttore di gara di correggersi, o addirittura l’obbligherebbe quando l’errore è marchiano, perché quelle immagini sarebbero disponibili per tutti. D’altra parte accade spesso, è accaduto anche a proposito dell’ultimo rigore non concesso all’Inter contro l’Atalanta, che i vertici arbitrali ammettano l’errore ex post".
"A cose fatte. L’antidoto a questa evidente ingiustizia sarebbe consentire di correggerlo prima, a richiesta. Non si capisce perché questa tecnologia, come del resto tutte le altre, debba essere solo nelle mani dei sacerdoti che la gestiscono, e non anche a disposizione dei privati, delle società a difesa dei loro interessi, e del pubblico tutto".
(Corriere della Sera)
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