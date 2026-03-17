"Sospetto che i tifosi dell’Inter, così come quelli del Napoli in passato e di tante altre squadre che hanno lamentato clamorose ingiustizie, capiscano anche più di altri cittadini italiani la necessità che l’arbitro sia «terzo e imparziale», come scrive la nostra Costituzione a proposito del giudice. Ma anche senza arrivare a proporre la separazione delle carriere tra arbitri e Var, ci sarebbe comunque un modo per rendere più sensato questo gran pasticcio che si sta rivelando la moviola in campo. Nata sulla presunzione che le immagini siano neutre, oggettive e inconfutabili, sta invece dimostrando quanto possano essere manipolabili e adattabili alle esigenze di chi le guarda".