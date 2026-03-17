Presente negli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha parlato del futuro portiere dell'Inter. Al momento i nomi in ballo sono tre: Martinez dell'Aston Villa e degli italiani Carnesecchi e Vicario. "Io resto sugli italiani, sempre. Secondo me in questo momento la squadra italiana ha una vasta scelta di titolari e di possibili intercambiabilità tra di loro. Vicario o Carnesecchi? Sono tutti e due bravissimi".