fcinter1908 ultimora Porta Inter, Zenga è sicuro: “Punterei su un italiano, ecco perché. Vicario o Carnesecchi…”

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Porta Inter, Zenga è sicuro: “Punterei su un italiano, ecco perché. Vicario o Carnesecchi…”

Porta Inter, Zenga è sicuro: “Punterei su un italiano, ecco perché. Vicario o Carnesecchi…” - immagine 1
Presente negli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha parlato del futuro portiere dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Presente negli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha parlato del futuro portiere dell'Inter. Al momento i nomi in ballo sono tre: Martinez dell'Aston Villa e degli italiani Carnesecchi e Vicario. "Io resto sugli italiani, sempre. Secondo me in questo momento la squadra italiana ha una vasta scelta di titolari e di possibili intercambiabilità tra di loro. Vicario o Carnesecchi? Sono tutti e due bravissimi".

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"Vicario è un mio figlioccio perché l'ho fatto giocare a Venezia e lo meritava. Carnesecchi è un profilo di altissimo livello. Il problema di Carnesecchi è che è già in una squadra di altissimo livello, l'Atalanta non è sicuramente una società di secondo piano, lo testimonia il fatto che giocano sempre in Europa".

(Sky Sport)

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